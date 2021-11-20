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В Петербурге полиция задержала мужчину за интимную переписку с девятилетней

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Полиция задержала 23-летнего жителя Выборгского района Петербурга, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. В основу легла интимная переписка с 9-летней девочкой.

Как стало известно «Фонтанке» 20 ноября, подозреваемого накануне задержали на улице Есенина. Поводом стало заявление от 30-летней петербурженки, которая пришла в ужас, найдя переписку в телефоне дочери. В ней мужчина выпрашивал у девочки фото интимного характера и сам присылал ей подобный контент. Любитель флирта со школьницами задержан и помещен в изолятор.

© Фонтанка.Ру

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