История енота Толика и настоящая палитра Петербурга: самое милое от соцсетей «Фонтанки» за неделю

Толик — нормальный парень
В начале недели в соцсетях появилось видео с одиноким енотом на улице в Мурино. Хозяйку Толика (именно так зовут зверька) удалось разыскать за сутки и вернуть ей потерянное животное. На этом история должна была закончиться, но женщина отказалась от Толика сразу после того, как нашлась. Она отдала животное в приют по ряду причин: постоянные увечья, сложные отношения зверя с ребенком, хорьком и гостями. В итоге животное забрала Анна Романова, создательница приюта «Енотская правда». Мы его навестили и выяснили, почему для него так будет лучше.
Настоящая палитра Петербурга
Палитра Петербурга — это новый проект «Фонтанки». В нём мы собрали цвета и оттенки, которые понятны и знакомы каждому петербуржцу. Оказалось, что наш город не так уж и мрачен, просто все цвета сглажены серым до благородных оттенков.
Есть, например, серый хмурый — оттенок легкой хандры, секунда до того, как вы спрячете озябшие ладони в карманы, рассветно-петербургский — цвет раннего утра, пока не свели мосты, а еще стальной финский — цвет леденящего молчания и восхищения морской стихией.
Посмотрите на эту палитру, проникнитесь духом города на Неве и напишите в комментариях, какой оттенок вам ближе всего. Или предложите свой.
Секретные места Петербурга
Двухэтажное здание, расположенное в 20 минутах ходьбы от станции метро «Чернышевская», стало одной из новых «нетипичных достопримечательностей» Петербурга. Всё благодаря яркому цвету и крохотным параметрам. На фоне дома часто фотографируются, а снимки главного украшения здания — двери с маскароном льва вы наверняка не раз видели в соцсетях.
Еще один интересный дом Петербурга — египетский. Парадный вход похож на врата в храм богини неба и любви Хатхор, его охраняют монументальные фигуры фараонов. Говорят, во дворе тоже есть египетская символика, но туда так просто не попасть.
Хотите себе фото из этих мест? Смотрите наши рилс, адреса в конце.
Долгожданное сообщение петербуржца
«Выдача туристических виз всем петербуржцам возобновлена» от консульства Финляндии или «Грядущая зима будет снежной, а лето — солнечным» от Александра Колесова — какое сообщение ждет каждый петербуржец? Мы помечтали в редакции и творчески отвечаем на этот вопрос.