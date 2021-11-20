История енота Толика и настоящая палитра Петербурга: самое милое от соцсетей «Фонтанки» за неделю

В начале недели в соцсетях появилось видео с одиноким енотом на улице в Мурино. Хозяйку Толика (именно так зовут зверька) удалось разыскать за сутки и вернуть ей потерянное животное. На этом история должна была закончиться, но женщина отказалась от Толика сразу после того, как нашлась. Она отдала животное в приют по ряду причин: постоянные увечья, сложные отношения зверя с ребенком, хорьком и гостями. В итоге животное забрала Анна Романова, создательница приюта «Енотская правда». Мы его навестили и выяснили, почему для него так будет лучше.

Палитра Петербурга — это новый проект «Фонтанки». В нём мы собрали цвета и оттенки, которые понятны и знакомы каждому петербуржцу. Оказалось, что наш город не так уж и мрачен, просто все цвета сглажены серым до благородных оттенков.



Есть, например, серый хмурый — оттенок легкой хандры, секунда до того, как вы спрячете озябшие ладони в карманы, рассветно-петербургский — цвет раннего утра, пока не свели мосты, а еще стальной финский — цвет леденящего молчания и восхищения морской стихией.

Посмотрите на эту палитру, проникнитесь духом города на Неве и напишите в комментариях, какой оттенок вам ближе всего. Или предложите свой.