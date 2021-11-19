Американские ученые: У женщин, перенесших COVID-19 во время беременности, повышается риск мертворождения

Риск мертворождения повышается у женщин, перенесших коронавирус во время беременности. Об этом свидетельствуют выводы из исследования, проведенного по заказу Центра по контролю и профилактике заболеваний США.



Согласно данным из научной статьи, опубликованной 19 ноября, 1,26% родов в период с марта 2020 года по сентябрь 2021-го обернулись мертворождением для тех, кто болел ковидом. В остальных случаях показатель достигал 0,65%.



По мнению ученых, результаты исследования — веский аргумент в пользу вакцинации беременных от COVID-19. «Применение научно подтвержденных методов профилактики COVID-19, включая вакцинацию до или во время беременности, имеет решающее значение для снижения влияния COVID-19 на мертворождение», — гласит один из выводов научной статьи.