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«Нашли пятилитровую бутылку и употребили ее». В Новороссийске следователи проверяют отравление неизвестной жидкостью

Двое человек умерли в Новороссийске после употребления «неизвестной жидкости»

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После отравления неизвестной жидкостью в Новороссийске умерли два человека, еще один госпитализирован. Об этом 19 ноября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.

В местных СМИ ранее писали о якобы «массовом отравлении» в городе. «Проводится проверка. По предварительным данным, трое граждан нашли в мусорном контейнере пятилитровую бутылку с неизвестной жидкостью и употребили ее», — подчеркнули в СК. В ведомстве уточнили, что пострадавшие сами вызвали скорую после того, как почувствовали себя плохо. Один мужчина умер на месте, еще один в больнице, женщина госпитализирована.

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