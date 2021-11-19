«Нашли пятилитровую бутылку и употребили ее». В Новороссийске следователи проверяют отравление неизвестной жидкостью

После отравления неизвестной жидкостью в Новороссийске умерли два человека, еще один госпитализирован. Об этом 19 ноября пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета.



В местных СМИ ранее писали о якобы «массовом отравлении» в городе. «Проводится проверка. По предварительным данным, трое граждан нашли в мусорном контейнере пятилитровую бутылку с неизвестной жидкостью и употребили ее», — подчеркнули в СК. В ведомстве уточнили, что пострадавшие сами вызвали скорую после того, как почувствовали себя плохо. Один мужчина умер на месте, еще один в больнице, женщина госпитализирована.

