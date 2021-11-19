Артём Дзюба стал главным героем встречи братьев Кержаковых. «Зенит» разгромил «Нижний Новгород»

автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Естественно, перед матчем «Зенит» — «Нижний Новгород» главная интрига заключалась в том, кто встретит Кержакова-старшего в воротах петербургского клуба. Опытные болельщики многое поняли уже в четверг: Миша обратился к брату в клубном Instagram, в программке «Зенита» вышло большое интервью вратаря. Стало понятно, что Станислав Крицюк все еще травмирован. В свое время, когда Кержаков-форвард блистал за команду Лучано Спаллетти, а Михаил защищал ворота «Алании», трибуны стадиона «Петровский» скандировали «Миша-Миша, брату помоги». Александр тогда забил, и, как оказалось, мама братьев с трибуны показала первому сыну кулак.



Семак, помимо Кержакова в воротах, удивил трибуны 16,5 тысяч болельщиков целым рядом решений: например, левого защитника вышел играть Ярослав Ракицкий (Дмитрий Чистяков и Деян Ловрен в центре обороны, Вячеслав Караваев справа). Дуглас Сантос оказался на позиции опорника — при живом Вильмаре Барриосе на скамейке. Также в запасе остался Сердар Азмун, отличившийся в составе сборной Ирана; в атаке играли Андрей Мостовой, Вендел, Малком, Александр Ерохин и Артем Дзюба.

«Нижний Новгород» стал первой командой для Кержакова-старшего как тренера в элитном дивизионе. Его эксперименты с «Томью» сложно разбирать всерьез. Стартовал в этом розыгрыше РПЛ Александр знатно: победы над «Сочи» дома, «Спартаком» и «Динамо» в гостях, в 8 стартовых матчах 11 забитых голов. Специалисты от футбольной аналитики отмечали, что главное оружие «Нижнего» — навесы (5 из 15 забитых голов были забиты после навесных стандартов). Вторая коронка — выходы в контратаки: команда Кержакова мало владеет мячом (и по владению, и по секундам), зато выбегания со своей половины регулярно конвертирует в голы.



автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Возвращение в Петербург для русского бомбардира, навестившего в четверг Мариинский театр, вышло так себе. За первые 10 минут «Зенит» мог забить четырежды. Было понятно: гол — вопрос времени. На 24 минуте счет наконец был открыт: Дзюба придумал чудо-пас пяткой, а Малком забил свой 10-й гол за петербургскую команду. На 27 минуте арбитр Павел Кукуян назначил пенальти за фол против Ерохина. Дзюба под свист Виража, куда вернулся амнистированный заводящий Руслан Дрюма, отправился бить 11-метровый, но после консультации с коллегами по ВАР главный арбитр решение свое изменил.

«Зенит» тем не менее продолжил забивать. Ерохин прострелил в ногу Дзюбы, нападающий был точен. На 39 минуте интрига напомнила: я все еще существую. Андрей Козлов замкнул тот самый навес. В соцсетях пошутили: Миша все-таки помог брату (отдельно отметим — вины голкипера «Зенита» в пропущенном голе не было). Увы, для той самой интриги гости не смогли дождаться свистка на перерыв в равных составах: полузащитник Петрус Бумаль стремительно получил 2 желтых карточки за глупые фолы на Мостовом. Уже в экстра-минуты первого тайма Дзюба после изысканной передачи Малкома в касание оформил дубль.



автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Во втором тайме беды гостей продолжились. На 59 минуте Артем оформил и трюк со шляпой (хет-трик — три забитых мяча). В каскаде замен от Семака на поле появились Барриос, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Азмун. Отдельными аплодисментами гулкая «Газпром Арена» встретила Магомеда Оздоева — ингуш из-за травмы колена не играл с лета.

За 5 минут до финального свистка состоялся гол собственных воспитанников: Круг навесил, а Чистяков перевисел оппонента в воздухе.

Специальных слов заслуживает поведение Кержакова-тренера. Александр практически весь матч провел на ногах: подсказывал подопечным, куда бежать в прессинге, как открываться, советовался с товарищами по тренерскому штабу, подавал мячи, обнимался с Дзюбой. Несмотря на разгром, отдадим должное: «Нижний Новгород» приехал в Петербург играть в футбол, микроавтобус не парковал, бежал в прессинг, забил гол, и даже при счете 4:1 Кержаков Михаил вытаскивал мячи из ворот «Зенита».



автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» автор фото Игорь Руссак/ «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Неслучайно после матча главный тренер гостей был спокоен: «Игра сложилась неудачно. Мы, конечно, не готовились к тому, что в первом тайме окажемся в меньшинстве. Из тренировочного процесса показалось, что Бумаль готов. Но нам тоже свойственно ошибаться. В развитии атаки он играл неплохо. Без мяча он, конечно, нарушал дисциплину. Самое главное для меня, так показалось и для ребят, играть в футбол. Нужно наслаждаться моментом, играя в РПЛ. Лучше проиграть так, чем обороняться и отбиваться, как было с «Локомотивом», и пропустить на последней минуте».



Суровые статистические и эмоциональные итоги встречи: «Зенит» точно выиграл первый круг (от второго в таблице «Динамо» теперь 6 очков). Дзюба оформил пятый свой хет-трик в чемпионате и вышел на второе место в списке бомбардиров (пять хет-триков — рекорд Лиги; по четыре — у Вагнера Лава, Соломона Рондона, Олега Гарина и Дмитрия Кириченко). Александр Кержаков подошел к Виражу после матча.

После игры Дзюба признался: «Нас было нетрудно настроить, потому что с «Уралом» был неважный матч в целом. В том числе и у меня. Поэтому я копил всю эту злость все время, правильно подготовился. Спасибо ребятам за передачи, за общий вклад. Огромное уважение «Нижнему», что приехали играть в футбол и даже сделали 2:1. Если бы не удаление, думаю, нам бы было тяжелее».

Федор Погорелов, «Фонтанка.ру»

