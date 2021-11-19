Присяжные в США оправдали подростка по делу об убийстве участников беспорядков в поддержку BLM

Жюри присяжных в городе Кеноша штата Висконсин признало 17-летнего Кайла Риттенхауса невиновным. Подросток расстрелял двух мужчин во время акции протеста после убийства полицейскими афроамериканца Джейкоба Блейка.
Как сообщает NBC News 19 ноября, молодого человека обвиняли в безрассудном убийстве 36-летнего Джозефа Розенбаума и умышленном причинении смерти 26-летнему Энтони Хьюберу. Однако присяжные посчитали, что подросток не превысил пределов необходимой самообороны.
Во время вспыхнувших в стране протестов Риттенхаус приехал в Кеношу для защиты частной собственности и оказания медицинской помощи пострадавшим.
Неделей ранее Риттенхаус заявил, что не мог не выстрелить: Розенбаум атаковал его первым и угрожал убийством. За процессом в прямом эфире федеральных телеканалов следили миллионы американцев, оценки действий подростка были неоднозначны, а власти опасались повторения беспорядков после вынесения приговора.