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Присяжные в США оправдали подростка по делу об убийстве участников беспорядков в поддержку BLM

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Жюри присяжных в городе Кеноша штата Висконсин признало 17-летнего Кайла Риттенхауса невиновным. Подросток расстрелял двух мужчин во время акции протеста после убийства полицейскими афроамериканца Джейкоба Блейка.

Как сообщает NBC News 19 ноября, молодого человека обвиняли в безрассудном убийстве 36-летнего Джозефа Розенбаума и умышленном причинении смерти 26-летнему Энтони Хьюберу. Однако присяжные посчитали, что подросток не превысил пределов необходимой самообороны.

Во время вспыхнувших в стране протестов Риттенхаус приехал в Кеношу для защиты частной собственности и оказания медицинской помощи пострадавшим.

Неделей ранее Риттенхаус заявил, что не мог не выстрелить: Розенбаум атаковал его первым и угрожал убийством. За процессом в прямом эфире федеральных телеканалов следили миллионы американцев, оценки действий подростка были неоднозначны, а власти опасались повторения беспорядков после вынесения приговора.

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Комментарии (8)

263784231
"Винтовка рождает власть", как говорил один известный в своё время человек с нешироким разрезом глаз.
dmitry_spb
Розенбаум атаковал, но был убит.
Денеб
Жива ещё Америка! Ещё не всё потеряно......
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