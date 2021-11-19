Присяжные в США оправдали подростка по делу об убийстве участников беспорядков в поддержку BLM

Жюри присяжных в городе Кеноша штата Висконсин признало 17-летнего Кайла Риттенхауса невиновным. Подросток расстрелял двух мужчин во время акции протеста после убийства полицейскими афроамериканца Джейкоба Блейка.



Как сообщает NBC News 19 ноября, молодого человека обвиняли в безрассудном убийстве 36-летнего Джозефа Розенбаума и умышленном причинении смерти 26-летнему Энтони Хьюберу. Однако присяжные посчитали, что подросток не превысил пределов необходимой самообороны.



Во время вспыхнувших в стране протестов Риттенхаус приехал в Кеношу для защиты частной собственности и оказания медицинской помощи пострадавшим.

