В КПРФ рассказали, кто может сменить Зюганова на выборах

На президентских выборах в 2024 году председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова может заменить другой кандидат от партии. Об этом 19 ноября заявил секретарь ЦК КПРФ по выборам, депутат Госдумы Сергей Обухов, передают «Ведомости».



По словам Обухова, в «шорт-лист кандидатов» входят первый заместитель ЦК КПРФ Юрий Афонин, который курирует в партии кадры, и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Также он назвал зампреда ЦК КПРФ по идеологии Дмитрия Новикова, депутата Госдумы от Ульяновской области Алексея Куринного, блогера и депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко и гендиректора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина, которому уже приходилось подменять Зюганова на выборах в 2018 году.

