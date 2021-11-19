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В КПРФ рассказали, кто может сменить Зюганова на выборах

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На президентских выборах в 2024 году председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова может заменить другой кандидат от партии. Об этом 19 ноября заявил секретарь ЦК КПРФ по выборам, депутат Госдумы Сергей Обухов, передают «Ведомости».

По словам Обухова, в «шорт-лист кандидатов» входят первый заместитель ЦК КПРФ Юрий Афонин, который курирует в партии кадры, и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Также он назвал зампреда ЦК КПРФ по идеологии Дмитрия Новикова, депутата Госдумы от Ульяновской области Алексея Куринного, блогера и депутата Саратовской облдумы Николая Бондаренко и гендиректора «Совхоза им. Ленина» Павла Грудинина, которому уже приходилось подменять Зюганова на выборах в 2018 году.

Политологи, опрошенные «Ведомостями», считают, что подобные обсуждения уводят от вопроса о том, кто может занять пост лидера КПРФ в партии. При этом Обухов подчеркнул, что высказал свое личное мнение «как политтехнолога».

Представитель Зюганова не ответил на вопрос журналистов о том, собирается ли глава КПРФ сам принимать участие в выборах-2024.

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Комментарии (9)

Brevnault
А Зюганова что, пересадили с указательного пальца на средний?
Выборы! Смешные они, которые в КПРФ.
dragvs
Очевидно любая другая путинская марионетка может заменить его, много ума не надо.
Never_Mind
Эти прикормленные клоуны еще кому-то интересны?
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