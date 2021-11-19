В работе Instagram и WhatsApp произошли сбои

В работе социальных сетей Instagram и WhatsApp наблюдаются сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего функционирование популярных интернет-ресурсов.



Вечером 19 ноября жалобы на WhatsApp поступают из Нидерландов, Швейцарии, Канады, Мексики, Германии, Италии, Бразилии и США, в России о проблемах сообщают чуть реже, в основном пользователи из Петербурга и Москвы.



Сбои в работе Instagram заметили жители европейской части России, а также граждане Белоруссии, Украины, США и Германии.

