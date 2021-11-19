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В работе Instagram и WhatsApp произошли сбои

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В работе социальных сетей Instagram и WhatsApp наблюдаются сбои. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего функционирование популярных интернет-ресурсов.

Вечером 19 ноября жалобы на WhatsApp поступают из Нидерландов, Швейцарии, Канады, Мексики, Германии, Италии, Бразилии и США, в России о проблемах сообщают чуть реже, в основном пользователи из Петербурга и Москвы.

Сбои в работе Instagram заметили жители европейской части России, а также граждане Белоруссии, Украины, США и Германии.

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Комментарии (4)

266687106
3дравствуйте. Очень необ.ходима сейчас помощь. Просто не справляюсь с ситуацией сама. Ищу уже любую работу, но пока ничего не находится. Согласна на все подработки онлайн ( на данный момент я могу работать только из дома- у меня проблемы с коленями) , но зашла в тупик. Дома есть совсем нечего. От голода почти теряю со3нание.
Умоляю, одолжите, пожалуйста, рублей 100-200 на еду. Я вам все верну 100%! как только найду работу. Если укажете свои данные при переводе.
Номер моей карты: 4890 4947 5276 1270 Заранее большое человеческое спасибо.
266182335
Вообще по..
onotolich
Шо, опять?
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