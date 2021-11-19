На КАД Петербурга фуры не поделили дорогу. Следствием стала серьезная пробка

На КАД в Петербурге произошла массовая авария, участниками которой стали минимум три фуры. Видеозапись с места ДТП появилась в Telegram-канале «Мегаполис».
Судя по кадрам, опубликованным в сети 19 ноября, происшествие стало причиной серьезной пробки. Машины выстроились плотными рядами в ожидании своей очереди на объезд. Информация о пострадавших уточняется.
По данным «Яндекса», вблизи указанного места ДТП образовался затор. Движение транспортных средств замедлилось на участке от 69-го по по 72-й километры в сторону ЗСД.