Жительнице Дагестана, дети которой погибли при пожаре в квартире, вынесли приговор

В Дагестане вынесли приговор 31-летней матери, дети которой погибли при пожаре. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба СКР. Женщину обвиняли в причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также неисполнении обязанностей по воспитанию детей.



Установлено, что 25 мая женщина оставила в квартире четырех маленьких детей и уехала на работу. Пока матери не было дома, ее пятилетний сын с помощью зажигалки поджег матрас в детской комнате, начался пожар. В результате погибли трехлетняя девочка и пятилетний мальчик. Еще двое мальчиков в возрасте 8 и 9 лет выпрыгнули из окна и получили травмы.

