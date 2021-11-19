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Жительнице Дагестана, дети которой погибли при пожаре в квартире, вынесли приговор

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В Дагестане вынесли приговор 31-летней матери, дети которой погибли при пожаре. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба СКР. Женщину обвиняли в причинении смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также неисполнении обязанностей по воспитанию детей.

Установлено, что 25 мая женщина оставила в квартире четырех маленьких детей и уехала на работу. Пока матери не было дома, ее пятилетний сын с помощью зажигалки поджег матрас в детской комнате, начался пожар. В результате погибли трехлетняя девочка и пятилетний мальчик. Еще двое мальчиков в возрасте 8 и 9 лет выпрыгнули из окна и получили травмы.

Суд приговорил женщину к 1 году и 10 месяцам ограничения свободы со штрафом 20 000 рублей.

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Комментарии (2)

MalinAk
Отца детей как всегда забыли привлечь.
Редиcка
Если бы она не работала и сидела дома с голодными детьми, она бы исполняла свои родительские обязанности? Тогда уж либо садик должен быть бесплатным, либо пособие на детей должно быть достаточных размеров.
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