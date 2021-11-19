Во Владимирской области утонули три ребенка. Их тела нашли на берегу

Три ребенка утонули в поселке Анопино Владимирской области. Их тела нашли 19 ноября, региональная прокуратура проводит проверку, сообщает пресс-служба ведомства.



В сообщении говорится, что на берегу водоема обнаружили тела двух мальчиков и девочки – восьми и девяти лет – с признаками утопления. Прокуратура вместе с другими правоохранительными органами разбирается в ситуации.



«Проводится опрос родственников, педагогов и одноклассников погибших. Будет дана оценка работе органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – отмечают в ведомстве.

