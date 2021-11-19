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Путин подписал закон, разрешающий обменивать банкноты на сумму до 40 тыс. рублей без паспорта

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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении пороговой суммы для обмена банкнот разного достоинства и замены поврежденных купюр без идентификации клиента. Документ опубликован 19 ноября на официальном портале правовой информации.

Ранее такие операции проводились без предъявления паспорта, если сумма не превышала 15 тыс. рублей. Теперь этот порог подняли до 40 тыс. рублей. Исключение — случаи, когда у работников банка есть подозрения, что целью операции является отмывание доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма.

При проведении таких операций на сумму от 40 до 100 тыс. рублей идентифицировать клиента будут по упрощенной схеме. Закон вступает в силу с сегодняшнего дня.

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