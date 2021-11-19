Кержаков против Кержакова. «Зенит» назвал состав на игру против «Нижнего Новгорода»

С первых минут на поле выйдут: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вендел, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба.

Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился со стартовым составом на матч 15-го тура чемпионата РПЛ против «Нижнего Новгорода». Встреча пройдет 19 ноября в Санкт-Петербурга на «Газпром Арене».

Матч начнется в 19:00.



Напомним, что «Нижним Новгородом» руководит легенда петербургского «Зенита» Александр Кержаков, а Михаил Кержаков, который будет защищать ворота в сегодняшнем матче, его родной брат.



В турнирной таблице «Зенит» идет на 1-м месте (30 очков), а «Нижний Новгород» — на 13-м (14 очков).

