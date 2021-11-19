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Кержаков против Кержакова. «Зенит» назвал состав на игру против «Нижнего Новгорода»

«Зенит» определился со стартовым составом на матч против «Нижнего Новгорода»

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Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак определился со стартовым составом на матч 15-го тура чемпионата РПЛ против «Нижнего Новгорода». Встреча пройдет 19 ноября в Санкт-Петербурга на «Газпром Арене».

С первых минут на поле выйдут: Михаил Кержаков, Дуглас Сантос, Дмитрий Чистяков, Деян Ловрен (капитан команды), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вендел, Александр Ерохин, Малком, Андрей Мостовой, Артем Дзюба.

Запасные игроки: Даниил Одоевский, Давид Бязров, Данила Хотулёв, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Магомед Оздоев, Вильмар Барриос, Кирилл Кравцов, Сердар Азмун, Даниил Кузнецов.

Матч начнется в 19:00.

Напомним, что «Нижним Новгородом» руководит легенда петербургского «Зенита» Александр Кержаков, а Михаил Кержаков, который будет защищать ворота в сегодняшнем матче, его родной брат.

В турнирной таблице «Зенит» идет на 1-м месте (30 очков), а «Нижний Новгород» — на 13-м (14 очков).

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Комментарии (1)

DMaster
Когда-то братья играли друг против друга и на поле.
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