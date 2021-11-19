FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
72.60р82.26р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Левши нашего времениАфиша «Фонтанки»Великолепная десяткаНаука молодаяОбраз жизни

Из больницы на самолет. Жительницу Воронежа оштрафовали за побег из ковидного госпиталя

В Воронежской области рассмотрели дело о несоблюдении режима изоляции

0
Печать

Жительница Воронежа получила штраф за побег из коронавирусного госпиталя в Астрахани. Она долетела до Москвы, оттуда добралась на такси до своего дома, но там снова угодила в больницу.

Как сообщает 19 ноября РИА Новости, летом 60-летняя женщина почувствовала себя плохо, когда путешествовала с дочерью на корабле по Волге. У пенсионерки поднялась температура, и ее положили в астраханскую больницу с диагнозом COVID-19. Ночью она оттуда сбежала, добралась домой с помощью самолета и такси, но плохое самочувствие сразу вернулось.

Женщину снова положили в больницу, а еще возбудили уголовное дело о несоблюдении режима изоляции, представляющем опасность для окружающих. Семилукский райсуд Воронежской области оштрафовал гражданку на 20 тысяч рублей.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний