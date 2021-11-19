Из больницы на самолет. Жительницу Воронежа оштрафовали за побег из ковидного госпиталя

Жительница Воронежа получила штраф за побег из коронавирусного госпиталя в Астрахани. Она долетела до Москвы, оттуда добралась на такси до своего дома, но там снова угодила в больницу.



Как сообщает 19 ноября РИА Новости, летом 60-летняя женщина почувствовала себя плохо, когда путешествовала с дочерью на корабле по Волге. У пенсионерки поднялась температура, и ее положили в астраханскую больницу с диагнозом COVID-19. Ночью она оттуда сбежала, добралась домой с помощью самолета и такси, но плохое самочувствие сразу вернулось.

