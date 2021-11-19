Бионические протезы вместо лап: сибирские ветеринары поставили на ноги искалеченную Монику

Бездомная собака по кличке Моника лишилась лап по вине живодеров, но обрела новые конечности в Новосибирске. Ветеринары местной клиники «БЭСТ» установили животному четыре протеза, сделанные на 3D-принтере из сплава титана, никеля и ванадия.



Об уникальной операции 19 ноября сообщает Томский политехнический университет, ученые которого участвовали в изготовлении имплантатов.



«Это первая в мире операция по вживлению сразу четырех бионических протезов собаке. Она прошла успешно. Моника уже начала самостоятельно ходить и скоро вернется к нормальной жизни», — цитирует пресс-служба вуза ветеринарного врача клиники Сергея Горшкова.

