Буйный пассажир с «розочками» напал на охранников в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево мужчина с разбитыми бутылками атаковал охранников. Об этом 19 ноября сообщает телеканал «360».
Хулиган взял с прилавка в Duty Free две бутылки с алкоголем, разбил их друг о друга и пошел в сторону одного из сотрудников службы безопасности аэропорта. В это время сзади на мужчину набросился другой охранник, которому удалось повалить его на пол. Буйного пассажира скрутили.
Как пишет телеграм-канал Baza, мужчина начал хулиганить еще в магазине. Сотрудники вызвали охрану, чтобы усмирить его, но тот решил вооружиться «розочками» и пойти в наступление.