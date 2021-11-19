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Буйный пассажир с «розочками» напал на охранников в Шереметьево

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В аэропорту Шереметьево мужчина с разбитыми бутылками атаковал охранников. Об этом 19 ноября сообщает телеканал «360».

Хулиган взял с прилавка в Duty Free две бутылки с алкоголем, разбил их друг о друга и пошел в сторону одного из сотрудников службы безопасности аэропорта. В это время сзади на мужчину набросился другой охранник, которому удалось повалить его на пол. Буйного пассажира скрутили.

Как пишет телеграм-канал Baza, мужчина начал хулиганить еще в магазине. Сотрудники вызвали охрану, чтобы усмирить его, но тот решил вооружиться «розочками» и пойти в наступление.

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Комментарии (2)

Ярополк
Четко сработал один и протупил второй.
VKuser461720764
Бутылки были пустыми?
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