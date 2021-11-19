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«Аэрофлот» повышает топливный сбор. Как следствие — вырастут цены на билеты

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Стоимость авиабилетов на маршрутах «Аэрофлота» и его дочерней компании «Россия» вырастет до конца года в связи с увеличением топливного сбора. Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.

О росте тарифов 19 ноября передает также РИА Новости. Авиаперевозчик принял решение об увеличении топливного сбора: на внутренних перелетах с 1 650 до 2 200 рублей, и с 20 до 30 евро — на международных.

«Текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее», — цитирует издание пресс-секретаря компании Юлию Спивакову.

Топливный сбор будет распространяться на билеты, проданные после 22 ноября.

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