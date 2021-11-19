«Аэрофлот» повышает топливный сбор. Как следствие — вырастут цены на билеты

Стоимость авиабилетов на маршрутах «Аэрофлота» и его дочерней компании «Россия» вырастет до конца года в связи с увеличением топливного сбора. Об этом со ссылкой на компанию сообщает ТАСС.



О росте тарифов 19 ноября передает также РИА Новости. Авиаперевозчик принял решение об увеличении топливного сбора: на внутренних перелетах с 1 650 до 2 200 рублей, и с 20 до 30 евро — на международных.

«Текущие цены — исторический максимум, топливный сбор при этом является мерой частичной компенсации затрат на горючее», — цитирует издание пресс-секретаря компании Юлию Спивакову.