Вакцинируйся или умри. Премьер Венгрии обратился к антипрививочникам

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у противников вакцинации есть только два выбора — сделать прививку или умереть.



«В итоге все вынуждены будут пойти на вакцинацию. Даже антиваксеры поймут, что они вакцинируются или умрут», — заявил 19 ноября Орбан в эфире радиостанции Kossuth.



Премьер Венгрии призвал всех граждан страны воспользоваться возможностью и сделать прививку. Он отметил, что если бы все привились, то Венгрия не сталкивалась бы с нынешним уровнем заболеваемости.



С начала пандемии в республике COVID-19 заболели 987 тысяч человек. Полностью вакцинировались около 60% граждан Венгрии.

