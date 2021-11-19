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Вакцинируйся или умри. Премьер Венгрии обратился к антипрививочникам

Премьер-министр Венгрии предложил антиваксерам выбор между прививкой и смертью

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у противников вакцинации есть только два выбора — сделать прививку или умереть.

«В итоге все вынуждены будут пойти на вакцинацию. Даже антиваксеры поймут, что они вакцинируются или умрут», — заявил 19 ноября Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Премьер Венгрии призвал всех граждан страны воспользоваться возможностью и сделать прививку. Он отметил, что если бы все привились, то Венгрия не сталкивалась бы с нынешним уровнем заболеваемости.

С начала пандемии в республике COVID-19 заболели 987 тысяч человек. Полностью вакцинировались около 60% граждан Венгрии.

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Комментарии (7)

266456205
На Гибралтаре уколоты все 100% + 18% приезжающих туда на работу испанцев, и заболеваемость пошла вверх. Там уже не знают, кого винить в этом. Обезьян, наверное, стрелочниками назначат
vader
В целом все идет по плану. В Канаде для невакцинированных резервации, судя по всему в ЕС из-за нехватки места будут просто расстрелы.
Vikilein
Фигня. Сейчас куча привитых болеет.
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