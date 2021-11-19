FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +2
72.60р82.26р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Наука молодаяОбразованиеПромышленный Петербург

Умерла актриса из фильмов «12 стульев» и «Старики-разбойники»

0
Печать

Ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Нина Агапова, ей было 95 лет. Об этом 19 ноября сообщил киновед Сергей Капков на своей странице в Facebook.

Фото: Кадр из фильма «12 стульев»
ПоделитьсяПоделиться

«В Театре-студии киноактера она играла и водевили, и мюзиклы, а на экране возникала лишь в эпизодах — в шикарных платьях, париках, на высоких каблуках. <...> Нина Фёдоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной», — отметил Капков.

Нина Агапова родилась 30 мая 1926 года. Она играла в фильмах «Дайте жалобную книгу», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» Эльдара Рязанова, «12 стульев» Леонида Гайдая и многих других картинах.

Фото: Кадр из фильма «12 стульев»

По теме (6)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний