Умерла актриса из фильмов «12 стульев» и «Старики-разбойники»

Ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино Нина Агапова, ей было 95 лет. Об этом 19 ноября сообщил киновед Сергей Капков на своей странице в Facebook.

«В Театре-студии киноактера она играла и водевили, и мюзиклы, а на экране возникала лишь в эпизодах — в шикарных платьях, париках, на высоких каблуках. <...> Нина Фёдоровна была очень остроумной женщиной и бесконечно самоироничной», — отметил Капков.



Нина Агапова родилась 30 мая 1926 года. Она играла в фильмах «Дайте жалобную книгу», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» Эльдара Рязанова, «12 стульев» Леонида Гайдая и многих других картинах.

