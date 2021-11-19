Российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории прыгнула четверной риттбергер. Но для победы этого не хватило

Очередная ученица Этери Тутберидзе сделала то, что еще недавно казалось невозможным. Аделия Петросян 19 ноября на Кубке России в Перми первой в истории одиночного женского катания прыгнула четверной риттбергер.

Причем сделала она это в каскаде с двойным тулупом в произвольной программе. Также на ее счету четверной риттбергер (падение), тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип — тройной тулуп, тройной флип — тройной сальхов через ойлер, тройной лутц,



Однако в итоге Аделия Петросян заняла лишь второе место с результатом 147,15 балла. Победу одержала Софья Муравьева — ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.