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Российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории прыгнула четверной риттбергер. Но для победы этого не хватило

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Очередная ученица Этери Тутберидзе сделала то, что еще недавно казалось невозможным. Аделия Петросян 19 ноября на Кубке России в Перми первой в истории одиночного женского катания прыгнула четверной риттбергер.

Причем сделала она это в каскаде с двойным тулупом в произвольной программе. Также на ее счету четверной риттбергер (падение), тройной риттбергер, двойной аксель, тройной флип — тройной тулуп, тройной флип — тройной сальхов через ойлер, тройной лутц,

Однако в итоге Аделия Петросян заняла лишь второе место с результатом 147,15 балла. Победу одержала Софья Муравьева — ученица двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Бронзу забрала петербурженка Софья Самодурова, которая занимается у Алексея Мишина.

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Комментарии (5)

Alkaline
Двойной роттенбергер.

Блин, три видео по 7-8 минут. Нельзя было хотя бы, на какой секунде, обозначить?
DMaster
Тихо подозреваю, что большинство читателей Фъ не отличит даже риттбергер от акселя (хотя аксель узнать проще всех других прыжков) :-)
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