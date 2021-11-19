В Ленобласти двое спаслись от пожара прыжком из окна и оказались в больнице

В поселке Большой Бор Выборгского района Ленобласти рано утром 19 ноября тушили пожар в помещении для сушки одежды в общежитии. Об этом 19 ноября пишет 47news со ссылкой на местную администрацию и ГУ МЧС по региону.



По предварительной информации от спасателей, на первом этаже общежития загорелось помещение для сушки одежды, огонь занял 30 квадратных метров. Возгорание началось около четырех утра, ликвидировать его удалось примерно за два часа. В МЧС уточнили, что на месте происшествия работали 8 человек и 2 единицы техники.

