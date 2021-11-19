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Екатеринбуржец ударил следователя ножницами в шею во время допроса. Теперь ему грозит пожизненное

Россиянин с ножницами напал на следователя в отделе полиции

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В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего мужчины, который напал на следователя. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел днем 18 ноября в отделе полиции, когда обвиняемого в грабеже привели на допрос. Во время разговора со следователем мужчина внезапно схватил лежавшие на столе ножницы и ударил того в голову и шею. Злоумышленника нейтрализовал подоспевший полицейский. Пострадавшему оказали помощь, его жизни ничто не угрожает.

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Обвиняемому назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Решается вопрос о его заключении под стражу. По статье 295 УК РФ (посягательство на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование) мужчине грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Комментарии (9)

261844081
Почему за ножницы до пожизненного?
А за реальные пытки сутки и более от 0 до 10 по новому даже закону?
Я просто в осадке
Ырыс
Вопрос: зачем следователь подложил допрашиваему ножницы?
Malyshev73
уже пж селить негде
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