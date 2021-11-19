Екатеринбуржец ударил следователя ножницами в шею во время допроса. Теперь ему грозит пожизненное

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего мужчины, который напал на следователя. Об этом 19 ноября сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.



Инцидент произошел днем 18 ноября в отделе полиции, когда обвиняемого в грабеже привели на допрос. Во время разговора со следователем мужчина внезапно схватил лежавшие на столе ножницы и ударил того в голову и шею. Злоумышленника нейтрализовал подоспевший полицейский. Пострадавшему оказали помощь, его жизни ничто не угрожает.

