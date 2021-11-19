Время можно подарить. В Петербурге проходит акция в поддержку родителей детей с инвалидностью

Акция проходит в рамках проекта «Передышка», который существует с 2008 года. «Фонтанка» не раз рассказывала об этом проекте . «Передышка» — программа помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью, суть которой в том, что АНО «Партнёрство каждому ребёнку» привлекает, обучает и оплачивает работу людей, готовых временно взять на себя заботу о ребёнке с инвалидностью. Таких людей называют «профессиональная семья». Они работают с детьми в возрасте до 18 лет, имеющими любые нарушения и готовы прийти в любой момент, когда семье это необходимо, на любое время (до 360 часов в год) в выходные и будни. Родители в это время могут просто отдохнуть или заняться неотложными делами .

«Что значит растить ребёнка с инвалидностью? Это круглосуточный уход за ребёнком, отсутствие свободного времени, возможности работать, планировать свою жизнь, постоянная усталость. Даже самые любящие родители порой не выдерживают. И ребёнок может попасть в интернатное учреждение, лишиться родительской заботы и возможности жить в семье. Именно таким родителям и помогает "Передышка"», — говорят сотрудники организации.

Семьи получают «передышку» бесплатно, работу профессиональных семей оплачивает «Партнёрство каждому ребёнку». Один час «передышки» стоит 350 рублей, 360 часов, которые семья может получить в течение года, 126 000 рублей.

«В эти непростые для всех времена семьям, находящимся в кризисной ситуации или воспитывающим детей с инвалидностью, приходится особенно трудно. Ежемесячно нашу помощь по каждой из программ получают более 100 таких семей. Хотя потребность в ней в разы больше», — говорят в АНО.

По большей части проект существует за счёт пожертвований физических и юридических лиц. Чтобы как можно больше семей смогли воспользоваться программой «Передышка», АНО «Партнёрство каждому ребёнку» и запустило акцию «Время можно подарить».