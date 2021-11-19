Остаются зимовать: за городом скупают дома с каминами и участки с банями

Самыми популярными районами Ленобласти оказались Выборгский и Всеволожский. Рост продаж произошел в основном за счет участков ценой 2,2–3 млн рублей, но также совершались сделки с объектами стоимостью 850 тысяч рублей и 1,37 млн рублей.

В октябре на вторичном загородном рынке Петербурга количество сделок выросло на 27% к октябрю 2020 года. Как отмечают в агентстве «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), люди активно готовятся зимовать за городом — если в третьем квартале наблюдался повышенный спрос на дома с каминами, то в октябре покупатели переключили внимание на участки с банями.

— И без того очень популярное загородное направление продолжает ставить рекорды, — прокомментировал Сергей Дроздов, генеральный директор агентства «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). — Если летом многие рассчитывали на ослабление коронавирусных ограничений, то сейчас понимают, что зиму придется провести в городе. Едва ли не единственный выход в этой ситуации — приобрести собственный загородный дом или участок под строительство.



Из наиболее интересных покупок октября эксперты агентства называют дачный дом с участком, баней и летним водопроводом по цене 2,5 млн рублей в Выборгском районе; разработанный участок за 1,875 млн рублей в 5 минутах езды от Красного Села, возле пруда, ручья и леса. Также был приобретен дом с участком за 2,2 млн рублей неподалеку от леса и озера в Выборгском районе и в этом же районе — дачный дом с участком, теплицами и грядками за 2,5 млн рублей.



В Гатчинском районе купили дом со всеми удобствами, печью, баней, сараем для дров и благоустроенным участком с ландшафтным дизайном, небольшим прудиком, зоной отдыха и зоной для мангала, а также скважиной — за 3 млн рублей. Дачный двухэтажный дом за 2,7 млн рублей с участком, помещением под баню, гостевым домиком, застекленной беседкой, колодцем и небольшими озерцами приобрели во Всеволожском районе.

