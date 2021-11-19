Плохая оснащенность больниц и проблемы с логистикой. Эксперт объяснил, почему в регионах продолжится рост смертности от COVID-19

«Самое печальное в этой ситуации, которую мы сейчас видим, — 90% новых случаев заболевания — это регионы, а там оснащенность хуже, логистика пациентов гораздо проблематичнее <...>, а для коронавирусной инфекции, как и для любого респираторного заболевания, сроки — это очень важный момент. Поэтому, к сожалению, можно спрогнозировать определенный еще даже подъем смертности, который мы будем накапливать ближайшие одну-две недели как минимум по регионам», — заявил он 19 ноября на пресс-конференции «Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация» ( цитата по ТАСС).

Эксперт отмечает, что страна — огромная, а плотность населения в регионах разная, как и оснащенность медучреждений. Это может влиять на смертность, полагает он: чем меньше территориальное образование, тем больше там может возникнуть проблем. По мнению Вознесенского, все это нужно учитывать местным администрациям.

Ранее на той же конференции вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия прошла пик по коронавирусу, однако заболеваемость останется на высоком уровне, пока не улучшатся результаты вакцинации.