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Плохая оснащенность больниц и проблемы с логистикой. Эксперт объяснил, почему в регионах продолжится рост смертности от COVID-19

Смертность от коронавируса в регионах России будет расти еще одну-две недели, считает кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. Среди причин он называет плохую оснащенность больниц и проблемы с логистикой.

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«Самое печальное в этой ситуации, которую мы сейчас видим, — 90% новых случаев заболевания — это регионы, а там оснащенность хуже, логистика пациентов гораздо проблематичнее <...>, а для коронавирусной инфекции, как и для любого респираторного заболевания, сроки — это очень важный момент. Поэтому, к сожалению, можно спрогнозировать определенный еще даже подъем смертности, который мы будем накапливать ближайшие одну-две недели как минимум по регионам», — заявил он 19 ноября на пресс-конференции «Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация» (цитата по ТАСС).

Эксперт отмечает, что страна — огромная, а плотность населения в регионах разная, как и оснащенность медучреждений. Это может влиять на смертность, полагает он: чем меньше территориальное образование, тем больше там может возникнуть проблем. По мнению Вознесенского, все это нужно учитывать местным администрациям.

Ранее на той же конференции вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что Россия прошла пик по коронавирусу, однако заболеваемость останется на высоком уровне, пока не улучшатся результаты вакцинации.

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Комментарии (7)

James Cook
"спасибо" за "оптимизацию" медицины.
260602101
Странно, а на разных форумах сотни людей пишут, что российская медицина лучше немецкой, израильской и американской и получают сотни лайков .
266077765
Хо-па, ходили парадами, тянули носок, поздравляли друг друга с успешно проведённой оптимизацией и победой над коронавирусом, и у чуть не ежемесячно поздравляли. "Блестящие действия" - и морды сияли как надраенные пятаки - а тут такая новость. Не в струю.
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