Сто эстонских военных поедут охранять белорусско-польскую границу от мигрантов

Минобороны Эстонии направит 100 военнослужащих на белорусско-польскую границу, чтобы помочь в разрешении миграционного кризиса. Об этом 19 ноября заявил глава ведомства Калле Лаанет, пишет издание ERR.
«Я подписал протокол совещания, на котором мы приняли решение отправить в Польшу сто человек», — сказал он на пресс-конференции.
В состав подразделения войдут военнослужащие Сил обороны и офицеры военной полиции. Подготовительная команда прибудет в Польшу уже в эти выходные, а основную часть бойцов передислоцируют на следующей неделе, уточнил замкомандующего Силами обороны генерал-майор Вейко-Велло Пальм. Он уточнил, что Польше также предоставят беспилотники.
Накануне Лаанет пообещал оказать Польше помощь в преодолении кризиса. Он заявил, что Эстония готова направить в страну резервистов-добровольцев.
В Эстонии в среду, 17 ноября, были объявлены внезапные учения резервистов, в ходе которых будут установлены временные заграждения на границе с Россией.
Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу мигранты снова попытались взять штурмом белорусско-польскую границу и прорваться в ЕС.