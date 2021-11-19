Сто эстонских военных поедут охранять белорусско-польскую границу от мигрантов

Минобороны Эстонии направит 100 военнослужащих на белорусско-польскую границу, чтобы помочь в разрешении миграционного кризиса. Об этом 19 ноября заявил глава ведомства Калле Лаанет, пишет издание ERR.



«Я подписал протокол совещания, на котором мы приняли решение отправить в Польшу сто человек», — сказал он на пресс-конференции.



В состав подразделения войдут военнослужащие Сил обороны и офицеры военной полиции. Подготовительная команда прибудет в Польшу уже в эти выходные, а основную часть бойцов передислоцируют на следующей неделе, уточнил замкомандующего Силами обороны генерал-майор Вейко-Велло Пальм. Он уточнил, что Польше также предоставят беспилотники.

