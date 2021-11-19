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Сто эстонских военных поедут охранять белорусско-польскую границу от мигрантов

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Минобороны Эстонии направит 100 военнослужащих на белорусско-польскую границу, чтобы помочь в разрешении миграционного кризиса. Об этом 19 ноября заявил глава ведомства Калле Лаанет, пишет издание ERR.

«Я подписал протокол совещания, на котором мы приняли решение отправить в Польшу сто человек», — сказал он на пресс-конференции.

В состав подразделения войдут военнослужащие Сил обороны и офицеры военной полиции. Подготовительная команда прибудет в Польшу уже в эти выходные, а основную часть бойцов передислоцируют на следующей неделе, уточнил замкомандующего Силами обороны генерал-майор Вейко-Велло Пальм. Он уточнил, что Польше также предоставят беспилотники.

Накануне Лаанет пообещал оказать Польше помощь в преодолении кризиса. Он заявил, что Эстония готова направить в страну резервистов-добровольцев.

В Эстонии в среду, 17 ноября, были объявлены внезапные учения резервистов, в ходе которых будут установлены временные заграждения на границе с Россией.

Ранее сообщалось, что в ночь на пятницу мигранты снова попытались взять штурмом белорусско-польскую границу и прорваться в ЕС.

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Комментарии (9)

baddancer
Ну всё, теперь граница на замке!
Ырыс
Мигранты уже приглядываются, не остаться ли в Беларуси? А что, работать пока не надо, картофан халяльный, девок по фигу каких щупать: немок или беларусок, где-что украсть сами найдут.
читатель№1
сегодня на польско-белорусской границе рождается новое мировоззрение. с 1946 года Европа настолько перепугалась фашизма, что объявила незыблемой истиной христианский гуманизм. Интерпретацию притчи о добром самаритянине, который помог инородцу и иноверцу. Но впала в крайность, поскольку добрый самаритянин не привез инородца домой и на посадил его на пожизненное содержание. Плодами миграции из стран Африки и исламских стран, думаю, Европа наелась сполна. Теперь 2 вопроса: что делать со всеми мета-наглецами, которые нарушают все этические нормы, но в случае отпора упрекают в фашизме, расизме, сексизме и т.д. и второй, что делать с теми, кто заякорился: бандами, диаспорами, анлавами? Поляки начали, прибалты подхватят, а с ними, уверен, продолжат все остальные. В мире все не равны: кто-то умнее, кто-то образованнее, кто-то сильнее, кто-то лучше воспитан. В мире нужно и должно делить, поскольку на работу берут по уровню квалификации, в балет - по таланту, в вузы - по знаниям. Мир меняется
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