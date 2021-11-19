Маленькая, беззубая, ходит, как человек. На кладбище птерозавров нашли Берту

Палеонтологи бразильского Национального музея объявили об открытии нового вида динозавра, который обитал в Южной Америке 70–80 млн лет назад. Его назвали Berthasaura Leopoldinae — в честь известного бразильского зоолога Берты Луц, императрицы Марии Леопольдины и школы самбы «Императрис леопольденсе». Об этом 19 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на G1.



Кости пресмыкающегося нашли на так называемом кладбище птерозавров у города Крузейру-ду-Уэсти в штате Парана в ходе раскопок 2011–2014 годов. Ещё 7 лет учёные восстанавливали облик животного.

