Маленькая, беззубая, ходит, как человек. На кладбище птерозавров нашли Берту

Палеонтологи бразильского Национального музея объявили об открытии нового вида динозавра, который обитал в Южной Америке 70–80 млн лет назад. Его назвали Berthasaura Leopoldinae — в честь известного бразильского зоолога Берты Луц, императрицы Марии Леопольдины и школы самбы «Императрис леопольденсе». Об этом 19 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на G1.
Кости пресмыкающегося нашли на так называемом кладбище птерозавров у города Крузейру-ду-Уэсти в штате Парана в ходе раскопок 2011–2014 годов. Ещё 7 лет учёные восстанавливали облик животного.
«У нас есть череп, челюсть, позвоночник, кости плечевого пояса и таза, передние и задние конечности. Таким образом, Берта — один из динозавров бразильского мелового периода, дошедших до нас в наиболее полном виде», — рассказывает директор музея Алешандри Келлнера.
Берта была относительно небольшой: около метра от носа до кончика хвоста, рост — около 80 см, вес — 8–10 кг. Передвигалась она, предположительно, на задних лапах. Её особенность — уникальная форма черепа. В отличие от сородичей она не имела зубов. Палеонтологи гадают, чем она питалась. «Мы могли бы предположить, что ее рацион отличался от большинства динозавров этой группы. Но то, что животное не имело зубов, само по себе еще не означает, что оно не могло питаться мясом», — полагает исследователь музея Джованни Алвес ди Соуза.