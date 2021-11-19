Сотовых операторов не устроило качество базовых станций LTE российского производства, на которые они должны будут перейти с 2023 года

Сотовые операторы сообщили Минцифры, что прототипы базовых станций стандарта LTE, на которые они обязаны перейти с 2023 года, не показали «необходимой функциональности». Об этом 19 ноября сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо руководителей МТС, «МегаФона», «Вымпелкома», Tele2 и «Ростелекома». В компаниях изданию подтвердили отправку документа.



В августе Госкомиссия по радиочастотам продлила операторам разрешение на использование частот LTE при условии, что они при строительстве сетей с 2023 года будут использовать только отечественное оборудование из реестра Минпромторга. По данным газеты, компании опросили потенциальных российских поставщиков и провели лабораторные испытания образцов. «Результаты не показали минимально требуемой функциональности для принятия решений об эксплуатационной применимости доступного отечественного оборудования в действующих сетях»,— говорится в тексте письма.



Как отмечает издание, по этой причине операторы до сих пор не приступили к полевым испытаниям, необходимым для начала закупок оборудования.

