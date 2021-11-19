Вглядитесь в лицо манула. Для двух котят в Москве греют домики, хотя им это не нужно

В Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка осваиваются два котёнка манула.
Как сообщает 19 ноября пресс-служба зоопарка, с момента прибытия в сентябре они отбыли карантин, прошли медобследование и получили прививки. Теперь они активно изучают новые уличные вольеры, где много полок и убежищ. Также для них обустроены внутренние вольеры, которые сейчас отапливаются. Манулу, привыкшему к суровой погоде, обычно это не нужно, но котята раньше жили в тёплых помещениях, поэтому зоологи решили подстраховаться. Котята уже питаются «взрослой» пищей: перепёлками, крысами, морскими свинками.
Московский зоопарк
«Котят зовут Алиса и Брунгильда — с этими именами они к нам приехали. Наши специалисты выяснили, что девочкам около 8 месяцев. Они абсолютно здоровые, очень активные. Во внутренних вольерах мы установили скрытые камеры, по которым наблюдаем, как они бегают по вольеру и играют друг с другом. Сейчас манулы еще маленькие, но в дальнейшем мы рассчитываем, что они также будут размножаться, поддерживая резервную популяцию своего редкого вида. У наших специалистов большой опыт размножения манулов в неволе», — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Котята родом из Бурятии. Когда их нашли, они были очень маленькие, без матери. Транспортировать их в таком возрасте очень рискованно. Росприроднадзор временно разместил их в «живом уголке» Этнографического музея народов Забайкалья в Улан-Удэ, чтобы потом перевезти в в Московский зоопарк, где созданы подходящие условия для содержания и размножения этого вида краснокнижных животных. Как только малыши окрепли, их транспортировали.
«Перелёт обратно прошел спокойно, животные чувствовали себя хорошо», — рассказал специалист отдела международных отношений Андрей Бараковский.