Учит, как в «Игре в кальмара». В День туалета Водоканал рассказал, от чего плачут нерпы

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» творчески подошло к воспитанию горожан. Ролик и постеры, посвящённые правилам использования канализации, предприятие опубликовало 19 ноября, когда отмечается Всемирный день туалета. World Toilet Day Всемирная туалетная организация утвердила ещё в 2001 году, чтобы «информировать людей для достижения качественных санитарных условий и формирования ответственного подхода к проблемам экологии», отмечают в пресс-службе предприятия. И призывают: «Не расстраивай нерпу — не бросай мусор в унитаз».
В своих соцсетях предприятие разместило юмористический видеоролик о правилах пользования канализацией, снятый в стиле популярного сериала «Игра в кальмара».
Также Водоканал разработал три вида постеров со слоганами: «Когда бросаешь мусор в унитаз, в море плачет одна нерпа», «Канализация про цивилизацию» и «Забрось в корзину — Джордан одобряет». Все они призывают выкидывать влажные салфетки и прочий бытовой мусор в корзины, а не в унитазы. Смывать можно только водорастворимую туалетную бумагу.
«Акция направлена на борьбу с засорами в канализации и формирование ответственного подхода к проблемам экологии», — подчёркивают в пресс-службе.
В 2021 году, по данным предприятия, в Петербурге увеличилось число засоров из-за посторонних предметов. С начала прошлогоднего локдауна, когда горожане перешли на домашний режим, засоров стало больше на 25%: в канализацию выбрасывали медицинские маски, влажные салфетки и бытовой мусор. Из-за нарушения правил пользования канализацией возникает каждый третий засор. Лидерами являются три исторических района: Адмиралтейский, Василеостровский и Петроградский.