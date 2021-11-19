FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
72.60р82.26р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Наука молодаяОбразованиеПромышленный Петербург

Лихая езда под наркотиками привела жителя Петербурга в колонию на 7 лет

За лобовое столкновение в Пушкине со смертельным исходом суд отправил виновника в колонию на 7 лет

1
Печать

Пушкинский райсуд огласил приговор в отношении Романа Барсегяна, который устроил год назад ДТП на Павловском шоссе. В аварии погиб человек.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 19 ноября, Барсегян 30 сентября 2020 года сел за руль своего «Лада Ларгус» после того, как употребил наркотики. В неадекватном состоянии около трех дня на Павловском шоссе, на участке между Кедринской и Артиллерийской улицами он выехал на встречную полосу движения. Там на скорости 60 километров в час он врезался в «КИА Рио», который на небольшой скорости подъезжал к пешеходному переходу. Удар был такой силы, что «КИА» отбросило назад в металлическое дорожное ограждение. А сам «Ларгус» зацепил еще и ждавший возможности повернуть на перекрестке налево «Форд Фокус».

Авария попала на видео.

«Фонтанка.ру»

В результате скорая увезла в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе водителя и пассажира «КИА». Меньше чем через месяц водитель легкового автомобиля, несмотря на усилия медиков, скончался в стационаре.

Как отмечает пресс-служба, Барсегян вину признал.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в колонии общего режима. Мужчине также запрещено садиться за руль транспортных средств на 2 года 10 месяцев.

Осужденного взяли под стражу в зале суда.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

266138465
Обдолбыша надо в Карабах в штрафбат на 7 лет Армению защищать.........
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний