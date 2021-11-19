Лихая езда под наркотиками привела жителя Петербурга в колонию на 7 лет

Пушкинский райсуд огласил приговор в отношении Романа Барсегяна, который устроил год назад ДТП на Павловском шоссе. В аварии погиб человек.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 19 ноября, Барсегян 30 сентября 2020 года сел за руль своего «Лада Ларгус» после того, как употребил наркотики. В неадекватном состоянии около трех дня на Павловском шоссе, на участке между Кедринской и Артиллерийской улицами он выехал на встречную полосу движения. Там на скорости 60 километров в час он врезался в «КИА Рио», который на небольшой скорости подъезжал к пешеходному переходу. Удар был такой силы, что «КИА» отбросило назад в металлическое дорожное ограждение. А сам «Ларгус» зацепил еще и ждавший возможности повернуть на перекрестке налево «Форд Фокус».
Авария попала на видео.
«Фонтанка.ру»
В результате скорая увезла в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе водителя и пассажира «КИА». Меньше чем через месяц водитель легкового автомобиля, несмотря на усилия медиков, скончался в стационаре.
Как отмечает пресс-служба, Барсегян вину признал.
Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет в колонии общего режима. Мужчине также запрещено садиться за руль транспортных средств на 2 года 10 месяцев.
Осужденного взяли под стражу в зале суда.