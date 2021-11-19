Самое долгое затмение Луны за 5 веков сняли с МКС. Оно длится 6 часов

В Петербурге и большинстве регионов России его не видно, только на Дальнем Востоке можно наблюдать максимальную и частные фазы этого затмения. Его можно назвать «почти полным», так как почти вся Луна зайдет в тень Земли и большая часть лунного диска окрасится красным. Во время затмения Луна будет находиться в западной части созвездия Телец, неподалёку от звездного скопления Плеяды.

«Затмения Солнца и Луны происходят раз в полгода, период между ними — две недели. Во время этих небесных спектаклей Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию. Если посередине оказывается Луна, то люди наблюдают солнечное затмение, а если Земля, то лунное, — объясняют в Роскосмосе. — Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной. Если Луна при этом заходит в конус тени Земли и приобретает красноватый оттенок — это астрономическое явление называют полным затмением Луны. Однако Луна может не полностью зайти в тень Земли, тогда такие затмения называются частными теневыми лунными затмениями».

