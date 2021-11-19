Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован накануне и составлял
В Петербурге в летальную статистику попали 77 смертей. Днем ранее их было 79.
С начала пандемии коронавирус забрал в РФ
Коронавирусная летальная статистика пополнилась новым максимумом смертей за сутки
За прошедшие сутки в статистку смертей от COVID-19 попали еще
Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован накануне и составлял
В Петербурге в летальную статистику попали 77 смертей. Днем ранее их было 79.
С начала пандемии коронавирус забрал в РФ
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19 ноября 2021, 12:49В Петербурге рухнула госпитализация с COVID-19 и готовятся сворачивать коронавирусные койки
19 ноября 2021, 11:37Суточная заболеваемость коронавирусом в Петербурге начала расти впервые за несколько дней
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