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Коронавирусная летальная статистика пополнилась новым максимумом смертей за сутки

За прошедшие сутки в статистку смертей от COVID-19 попали еще 1 254 человека. Это новый максимум с начала пандемии. Об этом 19 ноября сообщает оперативный штаб.

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Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован накануне и составлял 1 251.

В Петербурге в летальную статистику попали 77 смертей. Днем ранее их было 79.

С начала пандемии коронавирус забрал в РФ 261 589 жизней, из которых 25 427 — в Петербурге.

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Комментарии (9)

тов
Расчехляй ленэкспо! Зачехляй ленэкспо! Сворачивай ленэкспо! Разворачивай ленэкспо!
266413104
Почему до сих пор никто не написал очень оригинальный и глубокомысленный комментарий "ИНТЕРЕСНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ Чем больше прививают, тем больше умирают ЗАДУМАЙТЕСЬ"
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