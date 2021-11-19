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Две школьницы стали жертвами насильников в Петербурге. Один задержан, усатого блондина ищут

Иностранец задержан по подозрению в насилии над 13-летней в Пискарёвском парке

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Полиция ищет мужчину, который надругался над 10-летней школьницей в парадной Приморского района Петербурга. Обидчик старшей девочки задержан в двух шагах от места преступления — Пискарёвского парка.

Как стало известно «Фонтанке» 19 ноября, накануне следователь СК по Калининскому району возбудил дело по статье 132 УК — «Насильственные действия сексуального характера». Жертвой стала 13-летняя девочка, нападение на неё совершено ещё 10 ноября.

Школьница рассказала, что в восемь часов вечера шла через Пискарёвский парк, когда на неё набросился незнакомец. Отбиться она не смогла. В полицию обратилась мать, и примерно через сутки по подозрению в нападении был задержан 20-летний гражданин Узбекистана. Он живёт на Гражданском проспекте, на миграционном учёте не состоит. Оперативники взяли его на границе парка.

Минувшую ночь иностранец провёл в изоляторе временного содержания в статусе подозреваемого.

Ещё одно обращение о нападении на несовершеннолетнюю поступило в полицию 18-го числа. В половине третьего часа дня позвонила женщина с просьбой найти и привлечь к ответственности преступника, который полчаса назад в парадной девятиэтажки на улице Маршала Новикова принуждал к интиму её 10-летнюю дочь.

На записи с камер девочка указала на мужчину лет 25 на вид в чёрном пуховике, такого же цвета шапке, сером шарфе и очках с квадратными стёклами. Из примет также светлые усы и угревая сыпь. Проверку проводит Следственный комитет, полиция ищет подозреваемого.

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Комментарии (4)

iigaza
Яйца при задержании, надеюсь, отбили иностранцу при задержании.
Клинворд
Мы должны требовать от государства то, что надо нам - правильно, но для этого надо объединиться, власть старательно разделяет людей, и запугивает. Люди во власти прогнили, приезжие обнаглели, народ каждый сам по себе.
Cвифт
.... вчера приводил ссылку. У них это распространено прямо в общественном транспорте.
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