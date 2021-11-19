Две школьницы стали жертвами насильников в Петербурге. Один задержан, усатого блондина ищут

Полиция ищет мужчину, который надругался над 10-летней школьницей в парадной Приморского района Петербурга. Обидчик старшей девочки задержан в двух шагах от места преступления — Пискарёвского парка.



Как стало известно «Фонтанке» 19 ноября, накануне следователь СК по Калининскому району возбудил дело по статье 132 УК — «Насильственные действия сексуального характера». Жертвой стала 13-летняя девочка, нападение на неё совершено ещё 10 ноября.



Школьница рассказала, что в восемь часов вечера шла через Пискарёвский парк, когда на неё набросился незнакомец. Отбиться она не смогла. В полицию обратилась мать, и примерно через сутки по подозрению в нападении был задержан 20-летний гражданин Узбекистана. Он живёт на Гражданском проспекте, на миграционном учёте не состоит. Оперативники взяли его на границе парка.

