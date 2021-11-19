FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: +2
72.60р82.26р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Наука молодаяОбразованиеПромышленный Петербург

На парковке на юго-западе Петербурга вспыхнул автомобиль. Очевидцы благодарят пожарных

На Адмирала Черокова тушили «Хёндэ»

1
Печать

Полчаса сотрудники МЧС тушили легковую машину в Красносельском районе Петербурга утром 19 ноября.

Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на улицу Адмирала Черокова, 22, поступил в 9:31. Выехали два расчёта — 9 человек. Они ликвидировали пожар в 10:22. В «Хёндэ» успели выгореть моторный отсек и салон. Сведения о пострадавших в МЧС не поступали.

Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что вспыхнул автомобиль, стоящий на парковке. «Пожарные прибыли за 3 минуты. Соседние машины не пострадали», — пишут местные жители. «Низкий поклон пожарным», — благодарят в комментариях.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

263836471
Перестарались с "подогревом двигателя"?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний