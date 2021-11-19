На парковке на юго-западе Петербурга вспыхнул автомобиль. Очевидцы благодарят пожарных

Полчаса сотрудники МЧС тушили легковую машину в Красносельском районе Петербурга утром 19 ноября.
Как сообщает городское ГУ МЧС, вызов на улицу Адмирала Черокова, 22, поступил в 9:31. Выехали два расчёта — 9 человек. Они ликвидировали пожар в 10:22. В «Хёндэ» успели выгореть моторный отсек и салон. Сведения о пострадавших в МЧС не поступали.
Очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте» рассказывают, что вспыхнул автомобиль, стоящий на парковке. «Пожарные прибыли за 3 минуты. Соседние машины не пострадали», — пишут местные жители. «Низкий поклон пожарным», — благодарят в комментариях.