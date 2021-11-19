Сотрудников скорой помощи, отказавшихся от прививки, начали отстранять

Восьмерых сотрудников скорой медицинской помощи в Находке (Приморский край) отстранили от работы, поскольку они не прошли вакцинацию от коронавируса, сообщает 19 ноября РИА Новости со ссылкой на представителя регионального минздрава. По мнению чиновников, на оказании медпомощи это не скажется.



«На вчерашний день от выполнения своих обязанностей [отстранены] восемь сотрудников станции скорой медицинской помощи Находки. Это произошло из-за невыполнения ими требований правительства региона и приказа главного государственного санитарного врача региона и оперативного штаба <...> об обязательной вакцинации медработников в период эпидемического неблагополучия», — говорят в минздраве.

