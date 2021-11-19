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Сотрудников скорой помощи, отказавшихся от прививки, начали отстранять

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Восьмерых сотрудников скорой медицинской помощи в Находке (Приморский край) отстранили от работы, поскольку они не прошли вакцинацию от коронавируса, сообщает 19 ноября РИА Новости со ссылкой на представителя регионального минздрава. По мнению чиновников, на оказании медпомощи это не скажется.

«На вчерашний день от выполнения своих обязанностей [отстранены] восемь сотрудников станции скорой медицинской помощи Находки. Это произошло из-за невыполнения ими требований правительства региона и приказа главного государственного санитарного врача региона и оперативного штаба <...> об обязательной вакцинации медработников в период эпидемического неблагополучия», — говорят в минздраве.

Отстранённые сотрудники — это преимущественно водители и другой немедицинский персонал, 4 % от общей численности работающих. «Сегодня у нас стандартное количество бригад, скорая помощь работает в обычном режиме, поэтому жителям совершенно не стоит волноваться», — заверил чиновник.

По его словам, такая ситуация не характерна для всего региона.

В Приморье введена обязательная вакцинация от коронавируса для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей. Власти сообщали, что с 15 ноября начнут отстранять от работы без сохранения зарплаты тех сотрудников, которые не успели привиться первым компонентом, с 15 декабря — вторым.

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Комментарии (16)

266081075
чиновников нет незаменимых - сократить их втрое, а оставшимся урезать з/п впятеро, а там посмотрим
magellan
Все таки есть медики, которые не хотят прививаться!
Савва Морозов
шоферня мутит воду - совсем уже.
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