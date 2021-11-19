Жительница Рыбацкого заплатила за свидание мечты 2 миллиона

В полицию Невского района пришла пенсионерка, которая хотела большой любви с иностранцем, но осталась без средств.



Как стало известно «Фонтанке» 19 ноября, накануне около шести вечера в 45 отдел полиции обратилась 63-летняя жительница Рыбацкого с необычным заявлением. Пенсионерка рассказала, что некоторое время назад зарегистрировалась на сайте знакомств Joolly.me. В начале октября ей написал мужчина, который представился Френком Уильямсом. У петербурженки и иностранца завязалась переписка, в ходе которой мужчина попросил помочь ему с деньгами, чтобы он мог переехать к ней. За три дня женщина перевела на указанные мужчиной счета 1,9 млн рублей. После чего он просто перестал отвечать на её сообщения.

