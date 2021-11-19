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Жительница Рыбацкого заплатила за свидание мечты 2 миллиона

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В полицию Невского района пришла пенсионерка, которая хотела большой любви с иностранцем, но осталась без средств.

Как стало известно «Фонтанке» 19 ноября, накануне около шести вечера в 45 отдел полиции обратилась 63-летняя жительница Рыбацкого с необычным заявлением. Пенсионерка рассказала, что некоторое время назад зарегистрировалась на сайте знакомств Joolly.me. В начале октября ей написал мужчина, который представился Френком Уильямсом. У петербурженки и иностранца завязалась переписка, в ходе которой мужчина попросил помочь ему с деньгами, чтобы он мог переехать к ней. За три дня женщина перевела на указанные мужчиной счета 1,9 млн рублей. После чего он просто перестал отвечать на её сообщения.

У заявительницы оказалась очень трагичная женская судьба. Её первый муж пропал без вести. Сын в свое время сбился с пути и попал в колонию. Второй брак также развалился из-за бытовых неурядиц.

Полиция Невского района возбудила уголовного дело по статье «Мошенничество».

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Комментарии (2)

Mikkä Kårhunen
в 63 года и то у людей надежда свалить из россии
Савва Морозов
"Фрэнк Уильямс" - знаток Ф1 ???
В 63-и зарегилась на иносайте знакомств. Поразительно, что на это ума хватило, а на выявить мошенника - нет.

ПС: Фъ, а где суперновость, что конгресс хочет не признавать Путина президентом, после 2024 года? ))
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