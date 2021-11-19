В Сбере рассказали, как мошенники начали использовать «Игру в кальмара»

«По нашей оценке, еще два года назад 40 % мошеннических звонков россиянам действительно осуществлялись из мест лишения свободы на территории РФ, еще 40 % — из-за рубежа и оставшиеся 20 % — из российских городов. Сейчас доля мошеннических звонков из-за рубежа достигла 70 % , при этом такие колл-центры «работают» исключительно по гражданам России. Главный источник звонков — территория Украины, еще конкретнее — город Днепр, бывший Днепропетровск. Там большое количество русскоговорящей молодежи, а возможностей честного заработка, очевидно, не хватает», — рассказывает Кузнецов.

Доля мошеннических звонков клиентам Сбербанка из-за рубежа достигла 70 % . Есть несколько часто используемых схем, одна из них эксплуатирует сериал «Игра в кальмара». Об этом заместитель правления Сбера Станислав Кузнецов сообщил в интервью «Известиям» , опубликованном 19 ноября.

По подсчётам Сбера, число мошеннических колл-центров в Днепре за год сократилось с 1000 до 150, остались только самые крупные и хитрые. Отсеялись те мошенники, которые действовали по примитивной схеме: «Ваша карта заблокирована, продиктуйте CVV-код».



«Тренд 2021 года — звонки от имени различных силовых структур: МВД, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры и так далее. Вот типичный пример манипулирования и игра на страхе человека: раздается звонок, позвонивший представляется следователем, сообщает, что сотрудник банка пытается украсть ваши деньги, и просит о помощи, чтобы взять «негодяя» с поличным. А для этого нужно немедленно самому снять деньги и перевести их на «безопасный счет», — объясняет Кузнецов.



Кроме того, мошенники начали использовать «Игру в кальмара». «Стоило сериалу «Игра в кальмара» набрать популярность, как появились вредоносные приложения и программы с этим названием. Они могут не только подписывать пользователей на платные сервисы, но и похищать данные человека», — отмечает заместитель правления Сбера.

