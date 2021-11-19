В Сбере рассказали, как мошенники начали использовать «Игру в кальмара»

Доля мошеннических звонков клиентам Сбербанка из-за рубежа достигла
«По нашей оценке, еще два года назад
По подсчётам Сбера, число мошеннических колл-центров в Днепре за год сократилось с 1000 до 150, остались только самые крупные и хитрые. Отсеялись те мошенники, которые действовали по примитивной схеме: «Ваша карта заблокирована, продиктуйте CVV-код».
«Тренд 2021 года — звонки от имени различных силовых структур: МВД, Следственного комитета, Генеральной прокуратуры и так далее. Вот типичный пример манипулирования и игра на страхе человека: раздается звонок, позвонивший представляется следователем, сообщает, что сотрудник банка пытается украсть ваши деньги, и просит о помощи, чтобы взять «негодяя» с поличным. А для этого нужно немедленно самому снять деньги и перевести их на «безопасный счет», — объясняет Кузнецов.
Кроме того, мошенники начали использовать «Игру в кальмара». «Стоило сериалу «Игра в кальмара» набрать популярность, как появились вредоносные приложения и программы с этим названием. Они могут не только подписывать пользователей на платные сервисы, но и похищать данные человека», — отмечает заместитель правления Сбера.
Он также привёл в пример исследование Visa, согласно которому только