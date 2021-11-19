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Девять месяцев петербургская пенсионерка спасалась от коронавируса на даче, пока из её городской квартиры исчезали сбережения

На Репищевой улице воры оставили без сбережений в 700 тысяч пенсионерку

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Полиция Приморского района возбудила уголовное дело по статье «Кража» после заявления 71-летней местной жительницы.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 ноября, накануне около половины девятого утра в полицию с сообщением о преступлении обратилась пенсионерка.

По предварительной информации, в мае этого года она уехала на дачу и вернулась в квартиру на Репищевой улице только 17 ноября. Пожилая женщина, которая подрабатывает продавцом в «Союзпечати», обнаружила, что из её двухкомнатной на 7-м этаже пропали все сбережения — 700 тысяч рублей.

Полицейские провели осмотр помещения и нашли следы чужого присутствия.

Ведется поиск вора.

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