Девять месяцев петербургская пенсионерка спасалась от коронавируса на даче, пока из её городской квартиры исчезали сбережения

Полиция Приморского района возбудила уголовное дело по статье «Кража» после заявления 71-летней местной жительницы.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 19 ноября, накануне около половины девятого утра в полицию с сообщением о преступлении обратилась пенсионерка.
По предварительной информации, в мае этого года она уехала на дачу и вернулась в квартиру на Репищевой улице только 17 ноября. Пожилая женщина, которая подрабатывает продавцом в «Союзпечати», обнаружила, что из её двухкомнатной на 7-м этаже пропали все сбережения — 700 тысяч рублей.
Полицейские провели осмотр помещения и нашли следы чужого присутствия.
Ведется поиск вора.