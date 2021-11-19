В Ломоносове женщина тушила кровать в ожидании пожарных, но спасти спавшего не смогла

Два пожарных расчета летели ночью в Ломоносов на улицу Красного Флота. Там загорелась кровать со спящим человеком.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по Петербургу 19 ноября, в 7:46 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в квартире дома 20/41.



Там, в одной из комнат двухкомнатной отдельной квартиры, горела кровать.



Когда сотрудники МЧС прибыли на место, то выяснилось, что огонь сбила хозяйка дома до прибытия спасателей.



«В квартире обнаружен погибший мужчина», — говорится в сообщении ведомства.

