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В Ломоносове женщина тушила кровать в ожидании пожарных, но спасти спавшего не смогла

Мужчина погиб при постельном пожаре на улице Красного Флота

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Два пожарных расчета летели ночью в Ломоносов на улицу Красного Флота. Там загорелась кровать со спящим человеком.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе МЧС по Петербургу 19 ноября, в 7:46 в пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в квартире дома 20/41.

Там, в одной из комнат двухкомнатной отдельной квартиры, горела кровать.

Когда сотрудники МЧС прибыли на место, то выяснилось, что огонь сбила хозяйка дома до прибытия спасателей.

«В квартире обнаружен погибший мужчина», — говорится в сообщении ведомства.

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Комментарии (3)

Alex000
Датчик дыма не нужен.
А вот второй "автомобильный" огнетушитель - да, подумываю купить.
Alex000
Спящий был настолько синий, что даже не заметил образования хрустящей корочки? Что-то тут не срастается.
LiChaBaTa
У кого дома есть хоть один нормальный огнетушитель на 5 литров? (1000 рублей).
А датчик дыма? (400 руб в Леруа Мерлен)

Странные вы люди.
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