Черепахи в токийском аэропорту угрожают безопасности

Безопасности авиалайнеров, находящихся на территории международного аэропорта Нарита в Токио, начали угрожать черепахи. Об этом, как передаёт 19 ноября ТАСС со ссылкой на NHK, заявили в администрации аэропорта. Животное с твёрдым панцирем может засосать в турбину самолёта, что чревато аварией.



В сентябре в небольшом пруду рядом со взлетно-посадочной полосой заметили черепаху. Администрация временно закрыла эту полосу.



Администрация Нариты в ближайшее время обсудит с экспертами, как бороться с неожиданно возникшей угрозой. Например, можно установить заграждения между прудом и взлетно-посадочной полосой или частично уничтожить рептилий.

