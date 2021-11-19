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Черепахи в токийском аэропорту угрожают безопасности

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Безопасности авиалайнеров, находящихся на территории международного аэропорта Нарита в Токио, начали угрожать черепахи. Об этом, как передаёт 19 ноября ТАСС со ссылкой на NHK, заявили в администрации аэропорта. Животное с твёрдым панцирем может засосать в турбину самолёта, что чревато аварией.

В сентябре в небольшом пруду рядом со взлетно-посадочной полосой заметили черепаху. Администрация временно закрыла эту полосу.

Администрация Нариты в ближайшее время обсудит с экспертами, как бороться с неожиданно возникшей угрозой. Например, можно установить заграждения между прудом и взлетно-посадочной полосой или частично уничтожить рептилий.

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