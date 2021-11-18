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Ограждение, канава, железная дорога. На Диспетчерской нашли машину, пролетевшую через полосу препятствий

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Водитель завершил поездку на Диспетчерской улице в весьма неожиданном месте, преодолев перед этим полосу препятствий. Вечером 18 ноября его автомобиль обнаружили в канаве за железнодорожными путями.

Как рассказал подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», машина, видимо, на огромной скорости снесла ограждения, перелетела через железнодорожные пути и приземлилась в канаву. Вокруг никого не было и, вероятно, никто не пострадал. На фотографиях видно, что автомобилю досталось: передняя часть разбита, на земле валяются куски бампера.

«Позвонил в 112, сообщил. Видел только последствия. Вырванный отбойник и автомобиль в канаве. Подушки безопасности отработали, в машине никого не было», — пояснил свидетель «Фонтанке». Наше издание отправило запрос в ГУ МВД по поводу подробностей аварии.

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