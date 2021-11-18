Ограждение, канава, железная дорога. На Диспетчерской нашли машину, пролетевшую через полосу препятствий

Водитель завершил поездку на Диспетчерской улице в весьма неожиданном месте, преодолев перед этим полосу препятствий. Вечером 18 ноября его автомобиль обнаружили в канаве за железнодорожными путями.



Как рассказал подписчик группы «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», машина, видимо, на огромной скорости снесла ограждения, перелетела через железнодорожные пути и приземлилась в канаву. Вокруг никого не было и, вероятно, никто не пострадал. На фотографиях видно, что автомобилю досталось: передняя часть разбита, на земле валяются куски бампера.