Операторам в России хотят разрешить передачу «тайных» данных абонентов

«В связи с тем, что сведения о соединениях относятся к специальной категории сведений об оказываемых услугах, существует правовая неопределенность в части прав абонента выражать согласие на передачу оператором связи сведений ‎об оказываемых ему услугах связи третьим лицам, в том числе в рамках оказания комплексных услуг и сервисов», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Минэкономики предложило снять тайну связи с данных о соединениях, трафике и платежах абонента. При согласии клиента операторы смогут передавать эту информацию третьей стороне — это позволит абонентам получать некоторые услуги и, например, подтверждать свою платежеспособность, полагают в министерстве. На законопроект, опубликованный 18 ноября, обратил внимание «Коммерсантъ» .

Эти сведения могут предоставлять банкам для оценки клиентов и борьбы с мошенниками, а также туристическим сервисам: например, абонент при въезде в регион сможет получать данные об экскурсиях и интересных достопримечательностях. Порядок предоставления информации, с которой снимут «тайну связи», и перечень таких сведений определит правительство.



Как пояснил «Коммерсанту» гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян, сейчас операторы могут передавать данные абонентов, подпадающие под «тайну связи», только по решению суда или в виде «обезличенных моделей».



«В пояснительной записке говорится, что новый закон даст абонентам возможность по согласию предоставлять данные о себе третьим лицам. Однако текст законопроекта разительно отличается от пояснений. Он наделяет правительство правом в одностороннем порядке определять правила доступа третьих лиц к информации как о биллинге (система, отвечающая за сбор информации об использовании телеком-услуг, их тарификации, выставление счетов абонентам, обработку платежей. — Прим. ред.), так и о самом абоненте», — отметил в разговоре с журналистами преподаватель Moscow Digital School Олег Блинов. Он предполагает, что доступ к этим сведениям смогут получить правоохранительные органы и некоторые компании. При этом нет гарантий, что согласие на передачу информации будет входить как условие в постановление правительства, считает специалист.

