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Прокуратура Нидерландов выдвинула против футболиста «Спартака» обвинение в покушении на убийство

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Прокуратура Нидерландов привлекает к уголовной ответственности футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом 18 ноября сообщает издание De Telegraf.

В официальном сообщении надзорного ведомства имя спортсмена не указано. В прокуратуре только уточнили, что 29-летний житель Амстердама подозревается в нападении и попытке непреднамеренного убийства. Инцидент произошел на «семейной вечеринке» в июле 2020 года, пострадавшим является кузен подозреваемого.

В пресс-службе «Спартака» заявили, что не получали запросов от правоохранительных органов Нидерландов по поводу Промеса. Футболиста арестовали по подозрению в нападении с ножом на родственника. Его освободили спустя два дня, но статус подозреваемого не снимали. Расследование дела не помешало Промесу вернуться в «Спартак» из голландского «Аякса». Сам спортсмен называл все обвинения ложными.

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