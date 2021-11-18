Прокуратура Нидерландов выдвинула против футболиста «Спартака» обвинение в покушении на убийство

Прокуратура Нидерландов привлекает к уголовной ответственности футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса. Об этом 18 ноября сообщает издание De Telegraf.



В официальном сообщении надзорного ведомства имя спортсмена не указано. В прокуратуре только уточнили, что 29-летний житель Амстердама подозревается в нападении и попытке непреднамеренного убийства. Инцидент произошел на «семейной вечеринке» в июле 2020 года, пострадавшим является кузен подозреваемого.



В пресс-службе «Спартака» заявили, что не получали запросов от правоохранительных органов Нидерландов по поводу Промеса. Футболиста арестовали по подозрению в нападении с ножом на родственника. Его освободили спустя два дня, но статус подозреваемого не снимали. Расследование дела не помешало Промесу вернуться в «Спартак» из голландского «Аякса». Сам спортсмен называл все обвинения ложными.

