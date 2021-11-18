В России хотят повысить требования к школьным олимпиадам, дающим преимущество при поступлении в вузы

Требования к школьным олимпиадам в России могут повысить. Об этом 18 ноября заявил председатель Российского совета олимпиад школьников, ректор МГУ Виктор Садовничий.



«Мы провели ряд совещаний и будем повышать требовательность. На следующей неделе у нас будет совещание, будем обсуждать новые наши подходы. Мы хотим усилить требования к олимпиадам. Возможно, это будет конкурс <...> Очень важно, чтобы одна олимпиада не давала сотню или несколько сотен победителей, потому что <...> это льготы. А льготы всегда вызывают вопросы. Если бы льгот не было, то ладно. А поскольку это связано напрямую с поступлением без экзаменов, например, то мне кажется, это тоже нужно упорядочить. Мы будем это предлагать», — сказал он (цитата по ТАСС).

