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В России хотят повысить требования к школьным олимпиадам, дающим преимущество при поступлении в вузы

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Требования к школьным олимпиадам в России могут повысить. Об этом 18 ноября заявил председатель Российского совета олимпиад школьников, ректор МГУ Виктор Садовничий.

«Мы провели ряд совещаний и будем повышать требовательность. На следующей неделе у нас будет совещание, будем обсуждать новые наши подходы. Мы хотим усилить требования к олимпиадам. Возможно, это будет конкурс <...> Очень важно, чтобы одна олимпиада не давала сотню или несколько сотен победителей, потому что <...> это льготы. А льготы всегда вызывают вопросы. Если бы льгот не было, то ладно. А поскольку это связано напрямую с поступлением без экзаменов, например, то мне кажется, это тоже нужно упорядочить. Мы будем это предлагать», — сказал он (цитата по ТАСС).

Также планируется усилить рецензирование задач и заданий на все олимпиады. Кроме того, совет предложит более жесткие требования к правилам приема в вузы.

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Комментарии (3)

atty
Проснулись наконец, через эту лазейку столько блатников уже пролезло, не сосчитать.
ivan5_5e4d10fe646f6
Правильно. Через блатных репетитoров тoлько правильные пусть поступают
Yksy
Наконец то до этого добрались.
Такая была лазейка для поступления...
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