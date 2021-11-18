Минздрав: «Спутник Лайт» можно применять не только для ревакцинации

Вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» можно применять как для первичной вакцинации, так и для повторной прививки. Об этом 18 ноября заявил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.



«Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» — это самостоятельный эффективный вакцинный препарат, который может применяться как для первичной вакцинации от COVID-19, так и для вакцинации после перенесенной коронавирусной инфекции и повторной вакцинации, когда он также формирует хороший иммунный ответ», — сказал он (цитата по ТАСС).

