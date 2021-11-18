Минздрав: «Спутник Лайт» можно применять не только для ревакцинации

Вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» можно применять как для первичной вакцинации, так и для повторной прививки. Об этом 18 ноября заявил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.
«Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» — это самостоятельный эффективный вакцинный препарат, который может применяться как для первичной вакцинации от COVID-19, так и для вакцинации после перенесенной коронавирусной инфекции и повторной вакцинации, когда он также формирует хороший иммунный ответ», — сказал он (цитата по ТАСС).
При этом он добавил, что людям в возрасте старше 60 лет первую прививку лучше делать «Спутником V», так как второй компонент помогает сформировать более надежную защиту.
В четверг Минздрав выпустил новые методические рекомендации, согласно которым «Спутник Лайт» целесообразно использовать для ревакцинации или через шесть месяцев после перенесенного ковида.