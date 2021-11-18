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Минздрав: «Спутник Лайт» можно применять не только для ревакцинации

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Вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» можно применять как для первичной вакцинации, так и для повторной прививки. Об этом 18 ноября заявил замглавы Минздрава РФ Олег Гриднев.

«Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» — это самостоятельный эффективный вакцинный препарат, который может применяться как для первичной вакцинации от COVID-19, так и для вакцинации после перенесенной коронавирусной инфекции и повторной вакцинации, когда он также формирует хороший иммунный ответ», — сказал он (цитата по ТАСС).

При этом он добавил, что людям в возрасте старше 60 лет первую прививку лучше делать «Спутником V», так как второй компонент помогает сформировать более надежную защиту.

В четверг Минздрав выпустил новые методические рекомендации, согласно которым «Спутник Лайт» целесообразно использовать для ревакцинации или через шесть месяцев после перенесенного ковида.

Однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» зарегистрирована в России в начале мая 2021 года, ее эффективность составила 79,4%, что выше, чем у многих вакцин, требующих двух инъекций. «Спутник Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Серьезных нежелательных явлений после иммунизации препаратом не зарегистрировано.

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Комментарии (1)

тов
Кручу, верчу, запутать хочу.

Кто-то еще воспринимает всерьез этих запутавшихся во лжи комиков?
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