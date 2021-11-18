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Двое мигрантов не поделили троллейбус на Невском. Жертвой драки стало окно

На Невском проспекте в Петербурге задержали двух иностранцев, которые подрались в троллейбусе

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Сотрудники Росгвардии задержали двух мигрантов из Средней Азии, которые устроили драку в троллейбусе № 7. Невольным участником потасовки стало стекло одного из окон.

Как сообщили пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 18 ноября, причины конфликта устанавливаются.

Заметив, что в салоне троллейбуса дерутся пассажиры, водитель остановился вблизи одного из домов на Невском проспекте и нажал на кнопку тревожной сигнализации. После этого на место прибыли стражи порядка, которые задержали буянов и передали их полицейским 78-го отдела.

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Комментарии (2)

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..... кстати, про то, как они ведут себя дома.
--- В маршрутных автобусах Ташкента будут бороться с сексуальными домогательствами (с)
07A
Тесно им в городе, местных как муравьев, хоть бы все собрались и пошли на границу Белоруссии!
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