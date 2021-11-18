Двое мигрантов не поделили троллейбус на Невском. Жертвой драки стало окно

Сотрудники Росгвардии задержали двух мигрантов из Средней Азии, которые устроили драку в троллейбусе № 7. Невольным участником потасовки стало стекло одного из окон.



Как сообщили пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 18 ноября, причины конфликта устанавливаются.



Заметив, что в салоне троллейбуса дерутся пассажиры, водитель остановился вблизи одного из домов на Невском проспекте и нажал на кнопку тревожной сигнализации. После этого на место прибыли стражи порядка, которые задержали буянов и передали их полицейским 78-го отдела.

