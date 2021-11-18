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Максимальную скорость на трассе М-11 «Нева» снизили до 110 км/ч на время зимы

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«Автодор» снизил максимальную разрешенную скорость движения на сети дорог со 130 до 110 километров в час. Ограничение будет действовать на участке трассы М-11 «Нева» до 15 апреля 2022 года.

«Скоростной режим меняется на 598 километрах, где в летний период водителям легковых автомобилей разрешено разгоняться до 130 км/ч. Это почти на всей протяженности трассы М-11 «Нева» — от 58-го км в Московской области до Санкт-Петербурга, а также на 34 километрах обхода Новая Усмань на М-4 «Дон», — сообщили в пресс-службе компании 18 ноября.

В «Автодоре» уточнили, что на участках, где разрешено ездить со скоростью в 110 километров в час, изменений на зимний период не планируется. Однако, согласно ПДД, в снегопад, туман и другие неблагоприятные метеоусловия необходимо снижать скорость до уровня, который позволит совершить экстренное торможение.

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