Максимальную скорость на трассе М-11 «Нева» снизили до 110 км/ч на время зимы

«Автодор» снизил максимальную разрешенную скорость движения на сети дорог со 130 до 110 километров в час. Ограничение будет действовать на участке трассы М-11 «Нева» до 15 апреля 2022 года.



«Скоростной режим меняется на 598 километрах, где в летний период водителям легковых автомобилей разрешено разгоняться до 130 км/ч. Это почти на всей протяженности трассы М-11 «Нева» — от 58-го км в Московской области до Санкт-Петербурга, а также на 34 километрах обхода Новая Усмань на М-4 «Дон», — сообщили в пресс-службе компании 18 ноября.

