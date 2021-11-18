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Петербуржцев предупредили о вечернем усилении ветра. Стоит держаться подальше от рекламных щитов и деревьев

Жителей Петербурга предупредили об усилении ветра вечером 18 ноября

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Жителей Петербурга предупредили об усилении западного и северо-западного ветра до 15 метров в секунду с 19 до 22 часов в четверг, 18 ноября. Об этом сообщили в городском управлении МЧС.

Горожанам посоветовали убрать хозяйственные вещи со двора дома или балкона, а также закрыть окна. Владельцам автомобилей рекомендовали поставить транспортное средство в гараж или припарковать его вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам, отметили в МЧС, стоит обходить рекламные щиты и шаткие строения. Кроме того, лучше избегать деревьев, мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач и потенциально опасных промышленных объектов.

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