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Мишустин уволил замминистра спорта Ксению Машкову из-за прогула

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Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил замминистра спорта Ксению Машкову от занимаемой должности из-за грубого нарушения должностных обязанностей. Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», — гласит текст документа, опубликованного 18 ноября.

Причиной увольнения Машковой стал прогул — отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение дня.

Машкова родилась в Тульской области в 1989 году, имеет юридическое образование. Была назначена заместителем министра спорта в 2020 году.

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Комментарии (8)

Kilrathi
Наверное рабочее место продезинфицировать забыл.
SERGEY111
Просто не с тем прогуливала .
autoexpert
Не дала ))))))) Не продала клык )))) Настоящий патриот
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