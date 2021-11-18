Мишустин уволил замминистра спорта Ксению Машкову из-за прогула

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил замминистра спорта Ксению Машкову от занимаемой должности из-за грубого нарушения должностных обязанностей. Соответствующее распоряжение появилось на официальном интернет-портале правовой информации.
«Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря — заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей, предусмотренным подпунктом «а» пункта 3 части 1 статьи 37 федерального закона «О государственной гражданской службе РФ», — гласит текст документа, опубликованного 18 ноября.
Причиной увольнения Машковой стал прогул — отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение дня.
Машкова родилась в Тульской области в 1989 году, имеет юридическое образование. Была назначена заместителем министра спорта в 2020 году.